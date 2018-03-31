العليا للحج والعمرة تعلن عن زيادة أسعار الخدمات المقدمة إلى الحجاج هذا العام

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تابع موقع مصر 365 قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بعقد اجتماع تحت رئاسة وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين محمد شعلان من أجل مناقشة جميع المستجدات التي تتعلق بموسم العمرة والحج للعام الهجري 1439هـ.

وقد حضر فعاليات الاجتماع كلا من نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة “ناصر تركي”، ورئيس لجنة السياحة الدينية “هشام أمين”، وكلا من أحمد إبراهيم وأشرف شيحة ممثلين عن القطاع السياحي.

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وقد أسفرت فعاليات الاجتماع عن استعراض اللجنة العليا للحج والعمرة نتائج الاجتماع الذي تم عقده في المملكة العربية السعودية خلال الفترة السابقة مع المسؤولين في “المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية>

حيث تم الاتفاق على الأسعار الخدمات التي سوف يتم تقديمها إلى حجاج المشاعر المقدسة بزيادة تقدر بحوالي اثنين في المئة عن أسعار الخدمات خلال العام السابق، بالإضافة إلى إضافة قيمة خمسة في المئة ضريبة القيمة المضافة على نفس خدمات العام السابق.

وقد تضمنت نتائج الاجتماع عن أن تكون سعر الخيمة في مشعر منى أربعة عشر حاج على المستوى الأربع والخمس نجوم بدلاً من ستة عشر حاج كما حدث خلال العام السابق.

كما تم الاتفاق على مع رؤساء التضامن لموسم عمرة وحج عام 1439 هجريا ً على التنسيق الخاص بالتعاقدات الجماعية على الخدمات التي سوف يتم تقديمها إلى الحجاج على أن تتضمن عدم فرض أي رسوم إضافية عن الرسوم التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السعودي.

كما قرر اللجنة متابعة سر إجراءات معاينة السكن وكذلك العمل على توثيق العقود اعتباراً من النصف الأخير من شهر شعبان كما تم الاتفاق على ضرورة التعاون مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية من أجل وضع قواعد إنهاء إجراءات موسم العمرة والحج لهذا العمل تضمن السهولة واليسر.

وقد تقرر أن يتم وضع قواعد خاصة بمدة المعاينات التي تم الإعلان عنها للجميع حتى تكون واضحة لجميع شركات السياحة والشركات التي تقوم على تنظيم الرحلات في وقت مبكر حتى لا تتورط الشركات في أي تعاقدات وتفادي لحدوث أي أزمات قد تطرأ وتشكل أثر سلبي على إنجاح موسم الحج.

كما حدث خلال العام السابق وخصوصاً بعد المستحدثات التي أعلنها الجانب السعودي من أجل وضع إجراءات جديدة على المسار الإلكتروني التي تتطلب ضرورة العمل على سداد قيمة مائة في المئة من قيمة الخدمات المقدمة بالتعاون مع البنك المركزي من أجل الاتفاق على إجراءات التحويلات الخاصة بالبنوك مع رؤساء التضامن في السعودية.

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