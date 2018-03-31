الجيزة تستعد لطرح مزيد من منافذ بيع السلع الغذائية قبل رمضان

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تابع موقع مصر 365 تلقي محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي اليوم العديد من التهاني منذ الصباح الباكر احتفالاً بعيد المحافظة القومي والذي يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك التابعة إلى البدرشين أثناء تصديهم لقوات الاحتلال الإنجليزي خلال ثورة 1919.

وقد أعلن كمال الدالي خلال تصريحاته اليوم خلال مشاركته في برنامج “صباحك مصري” أنه سوف يتوجه مباشرة اليوم إلى قرية “نزلة الشوبك” من أجل وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء أثناء حضوره مع عدد من قيادات المحافظة.

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وقد وعد اللواء كمال الدالي المواطنين المصريين أن يتم التوسع في المنافذ الغذائية والتموينية المتحركة والثابتة خلال شهر مايو وأبريل حيث سوف افتتاح عشرة منافذ جديدة بالتعاون مع الهيئات المسؤولة في القوات المسلحة في العديد من أحياء المحافظة من أجل بيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

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