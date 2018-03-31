مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة بنويبع

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أكدت الدكتورة “سحر نصر” التي تشغل منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء منطقة حرة في نويبع، وذلك من ضمن خطة الدولة في تعديل قانون الاستثمار الجديد.

كما أكدت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء صباح اليوم، أن مصر قد أنشأت منطقة حرة في محافظة المنيا، وسوف يتم إنشاء منطقة حرة في نويبع وبهذا يصل عدد المناطق الحرة بمصر 11 منطقة حرة، وذلك من بعد ما توقف إنشاء المناطق الحرة من عام 2005.

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كما أضافت أن مصر تسعى على ضخ استثمارات في المناطق التي قد تحتاج إلى نمو اقتصادي وخاصة سيناء ومحافظات الصعيد، ولهذا تمت الموافقة على إنشاء مناطق حرة جديدة حتى تتيح فرص العمل لشباب مصر، مؤكدة أن المناطق الحرة بمصر تساعد ب 24% من إجمالي الصادرات المصرية، كما يصل عدد العمالة بالمناطق الحرة إلى مليون فرصة عمل.

كما أشارت إلى أن إنشاء منطقة حرة بنويبع من ضمن الخطة المتكاملة لتنمية شمال سيناء، مؤكدة أنه قد تم مع الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساعد في ارتفاع الاستثمار بحوالي 16 مليار دولار، وذلك مناصفة بين مصر والسعودية، وفي الوقت الحالي تجري مفاوضات لعدد من الجهات لتوصيل البنية الأساسية، مؤكدة على أنه قد تم الموافقة على تأسيس مركز يقوم بخدمة المستثمرين على أرض المنطقة الحرة بنويبع حتى يسهل عملية الاستثمار بها.

وأضافت الوزيرة أن قرار إنشاء المنطقة الحرة يأتي من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاسراع بمشروع تنمية سيناء بالإضافة إلى ربط المنطقة الحرة بالمشروعات الكبرى من أنفاق وطرق، مؤكدة أن الاستثمار في منطقة شمال سيناء يساعد على القضاء على الإرهاب .

وأكدت الوزيرة أن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون وذلك وفقاً لقانون الاستثمار، بالإضافة إلى أن يحصل المستثمر على 50% إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات ثم يقوم بتجديدها مجلس الوزراء لمدة أخرى.

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