لجنة خارجية البرلمان تناقش غداً مستجدات قضية “مريم عبدالسلام”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري النائب طارق الخولي حيث أعلن عن عقد اجتماع اليوم في تمام الساعة الواحدة من ظهر غداً الموافق يوم الاثنين الثاني من شهر أبريل الجاري لعام 2018 من أجل بحث المستجدات التي طرأت تعلى قضية الطالبة “مريم عبدالسلام”.

وأضاف أن الاجتماع سوف يناقش أيضا مقترح ليتم عقد جلسة استماع للقضية، وأعلن أنه من المقرر أن يتناول الاجتماع أيضا العمل على تقييم الموقف الدولي الصاحب لاستحقاق “انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018″، مع مناقشة المستجدات الدولية في ضوء التصعيد المتبادل في العلاقات الروسية الأوروبية.

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