تعزيزات أمنية مكثفة بمحيط الكاتدرائية المرقسية بمحافظة الإسكندرية

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تابع موقع مصر 365 التعزيزات الأمنية في محيط الكاتدرائية المرقسية القائمة في منطقة الرمل بوسط محافظة الإسكندرية، حيث قامت القوات الأمنية بالمحافظة بالقيام بتعزيزات مكثفة من قبل قوات الأمن من أجل تأمين احتفالات الأقباط في أحد الشعانين.

وقد قامت القوات الأمنية بمحافظة الإسكندرية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية المرقسية من خلال وضع الحواجز المرورية، كما تم وضع عدد من البوابات الإلكترونية كما تم تعزيز إجراءات التفتيش الأمني بالمنطقة.

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ويجدر هنا الإشارة أن تلك التعزيزات الأمنية تأتي في إطار الذكرى الأولى لقيام انتحاري بتفجير نفسه أمام أبواب الكنيسة المرقسية بمحافظة الإسكندرية في احتفالات أحد الشعانين خلال العام السابق 2017، مما أسفر عن سقوط سبعة عشر شهيداً وإصابة واحد وأربعين آخرين.

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