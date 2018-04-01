الوطنية للانتخابات تعلن غداً عن نتيجة انتخابات الرئاسة في تمام الـ6 مساءً

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تابع موقع مصر 365 عن اعتزام الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي من أجل الإعلان عن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية غداً الموافق يوم الاثنين الثاني من شهر أبريل الجاري لعام 2018 في تمام الساعة السادسة مساءً بدلاً من الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر “الهيئة العامة للاستعلامات”.

ويجدر هنا الإشارة أن انتخابات الرئاسة المصرية قد تمت على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من السادس والعشرين من شهر مارس السابق وحتى يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس في جميع محافظات الدولية المصرية، وقد تنافس كلاً من رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

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