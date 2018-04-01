تطوير العشوائيات تعلن إخلاء 98% من مثلث ماسبيرو على المستوى السكني

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تابع موقع مصر 365 تأكيد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق أنه قد تم إخلاء ستة وتسعين في المئة من سكان مثلث ماسبيرو على المستوى السكني حتى الواهن، وتم إخلاء نسبة تسعة وستين في المئة من المحلات والورش.

وأكد خلال لقاءه الإعلامي عبر قناة “إكسترا نيوز الفضائية” ببرنامج “هذا الصباح” أن سبب تأخير نقل نسبة الأربعة في المئة بسبب النزاعات القائمة حول بعض الوحدات، وأكد أن الدول المصرية وصندوق تطوير المناطق العشوائية جاهزات من أجل الإخلاء التام لكن التأخير بسبب ظروف الأهالي وعدم رغبتهم في الإخلاء.

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وأكد المهندس خالد صديق قائلاً “نسابق الزمن من أجل إعادة تطوير منطقة مثلث ماسبيرو من أجل إعادة الأهالي وإعادة الحياة إليهم سريعاً”.

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