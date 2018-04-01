أبو غزالة تعلن عن ملاحظات بعثة الجامعة العربية على انتخابات الرئاسة المصرية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها رئيس بعثة الجامعة العربية من أجل متابعة انتخابات الرئاسة المصرية السفيرة هيفاء أبو غزالة حيث أعلن عن ملاحظات البعثة على عملية تصويت انتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018 بمراحلها المختلفة.

وقد أعلنت السفيرة هيفاء أبو غزالة خلال كلمتها في مؤتمر بعثة الجامعة العربية حول متابعة سير العملية الانتخابية اليوم الموافق الأول من شهر أبريل الجاري “إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن اللجنة المختصة بتحديث قاعدة بيانات الناخبين قد قامت بحذف أكثر من مليون ونصف ناخب بسبب الوفيات أو المانع القانوني وطبيعة العمل”.

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وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد قامت بفتح باب التسجيل للوافدين حيث سمحت لجميع الناخبين الوافدين بتقديم طلب وتعديل الموطن الانتخابات من المحافظة محل إقامته إلى محل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم الوطني خلال الأيام المحددة يوم التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية.

كما أعطى القانون المصري الحق في المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية لكل مواطن مصري قد بلغ عمر الثامنة عشر ويحمل بطاقة رقم وطني، وتنطبق عليه شروط الناخب المنصوص عليها من قبل القانون المصري، مما ساعد في عملية التسجيل التلقائي للناخبين على قاعدة البيانات.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية إلى أن البعثة قد لاحظت أن المواطنين المصريين المقيمين في خارج الدولة المصرية والذين ليس لهم عنوان داخل الدولة على بطاقة الرقم القومي لم يتمكنوا من التصويت بسبب عدم وجود أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين مما يستدعي المعالجة التشريعية من أجل ضمان حصول تلك الفئة على حقها في التصويت خلال الانتخابات القادمة.

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