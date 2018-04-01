الأعلى للإعلام يقرر غرامة 150 ألف جنيه علي “المصري اليوم” ويحيل رئيس التحرير للتحقيق

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أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة “مكرم محمد أحمد” إحالة “محمد السيد صالح” الذي يشغل منصب رئيس تحرير “المصري اليوم” و محررة بموقع المصري اليوم للتحقيق معهما، وذلك بعد أن قام الموقع بنشر خبر بعنوان بـ “الدولة تحشد الناخبين”، وتم نشر هذا الخبر ثالث أيام الانتخابات الرئاسية في مصر.

حيث تم التحقيق مع المحررة ورئيس موقع المصري اليوم، و تضمن التحقيق ما نشره الموقع بشأن نشر إدلاء المرشح موسي مصطفي موسي بصوته، حيث تم نشر هذا الخبر تحت عنوان” تعرف على اختيار المرشح موسي مصطفي موسي أثناء تصويته خلف الستار”.

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كما قام المجلس بإلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات على أن يكون الاعتذار بنفس المكان والمساحة، كما فرض المجلس على الموقع غرامة قدرها مائة وخمسون ألف جنيه.

وأكد المجلس أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قانون رقم 92 لسنة 2016، والذي يخص التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، حيث قام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم شكوى ضد صحيفة المصري اليوم، حيث قام الموقع بنشر موضوع يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وعن إدلاء المرشح الرئاسي “موسي مصطفي موسي” بصوته في انتخابات الرئاسة.

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