الرئيس السيسى يجتمع بعدد من الوزراء للوقوف على الموقف الحالى لقطاع السياحة

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عقد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” اليوم إجتماعاً مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وقال المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أنه تم أثناء الاجتماع الحديث عن الموقف الحالي لقطاع السياحة و مؤشرات الحركة السياحية وطبيعة دعم القطاع في الاقتصاد القومي للدولة، وتحدث وزيرة السياحة أثناء الاجتماع عن الخطط المستقبلية للتسويق السياحي وطرق تنفيذها، والتي تسعى إلى فتح سبل جديدة لجذب السياحة الأجنبية القادمة إلى مصر وتثبيت مفهوم السياحة المستدامة من خلال تشجيع السياحة بشتى أنواعها المتعددة.

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وأضاف السفير “بسام راضي” أن السيد الرئيس طلب خلال الاجتماع بضرورة مواصلة جهود تطوير قطاع السياحة، والتأكيد على أهمية ما يمثله من دعم للاقتصاد الوطني،وشدد على ضرورة دعم الدولة الكامل لهذا القطاع المحوري، مع أهمية دراسة إنشاء مشروعات سياحية ضخمة أثناء الفترة القادمة بما يعزز من موارد و قدرات مصر السياحية بشتى أنواعها.

وطالب الرئيس السيسى أثناء الاجتماع بأهمية الاستمرار في تطوير المناطق الأثرية والاستعانة بأحدث الأساليب في الحفاظ على الآثار المصرية وسبل وأماكن تخزينها، وهذا لكونها ثروة قومية وإرثاً تاريخياً لمصر والإنسانية .

وتابع المتحدث الرسمي أن وزير الآثار عرض الموقف العام للمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الآثار، وياتى فى مقدمتها المتحف المصري الكبير الذي يتم انشاؤه على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، وكان قد أستعرض الوزير موقف نقل القطع الأثرية إلى مقر المتحف الجديد، مؤكدا على ان المتحف سيضم ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية بما يجعله من أكبر متاحف العالم.

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