برلماني يوجه طلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة لكشف فساد مراكز الشباب

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تابع موقع مصر 365 مطالبة مرشد عضو مجلس النواب النائب عاصم عبدالعزيز من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز بسرعة إجراء تحقيق في وقائع التلاعب والفساد بنتائج دوري مراكز الشباب في محافظة البحيرة.

وقد أعلن عاصم عبدالعزيز في طلب إحاطة قد تم توجيهه إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال إلى المهندس خالد عبدالعزيز حيث يطالب بقصر الاشتراك في دوري مراكز الشباب على اللاعبين في دوري اتحاد كرة القدم المصري الغير مشتركين في الدوري حتى يتحقق الغرض من ذلك الدوري الرياضي وهو ظهور لاعبين جدد على الساحة الرياضية.

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وقد ناشد عاصم عبدالعزيز من الدكتور علي عبدالعال بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري ليتم استدعاء وزير الشباب والرياضية من أجل سرعة الرد عليه.

وقد طالب البرلماني بمحاكمة جميع المسؤولين الذي قد قاموا بارتكاب وقائع تلاعب أو فساد في نتائج دوري مراكز الشباب في محافظة البحيرة.

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