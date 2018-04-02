طارق شوقي: ينفي شائعة تحرير كشوف بأسماء مقاطعي الانتخابات الرئاسية

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” على أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات تنص على أن تقوم مديريات التربية والتعليم بالعمل على تحرير كشوف أسماء العاملين الذين لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المصرية السابقة.

وقد أعلن الدكتور طارق شوقي في التصريحات له عبر جروب “ادعم د. طارق شوقي” عبر التطبيق الإلكتروني واتس آب “أنه لا صحة لهذا الكلام المثار من قريب أو من بعيد”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن أحد المعلمين قد أبلغ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج تقوم خلال الوقت الراهن بالعمل على تحرير كشوف بأسماء العاملين الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وأكدوا أن هذا يأتي بناء على التعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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