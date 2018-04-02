وزير الهجرة تعلن متابعة إجراءات التحقيقات في حادث وفاة 5 مصريين بالكويت

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم حيث أعلنت عن خالص تعازيها القلبية إلى جميع الأسر المصريين الذي قد توفوا اليوم في دولة الكويت.

وأكدت على متابعة الموقف ومتابعة جميع إجراءات سير التحقيقات من أجل معرفة ملابسات الحادث، وقد تم تكليف مساعد الوزير لشؤون الجاليات اللواء سمير طه بالتواصل مع “القنصلية المصرية بالكويت” من أجل متابعة الموقف، وقد أكدت القنصلية وأنه قد تم التعرف على ثلاثة جثامين من قبل زملائهم وذويهم وجاء خلال الوقت الراهن التعرف على الشخصين الآخرين.

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وأعلنت وزير الدولة للهجرة والشؤون الخارجية أنه فور الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية سوف يتم استطلاع آراء أسر المتوفين من أجل معرفة رغبتهم في دفنهم داخل الأراضي المصرية مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لذلك.

وقد تبين خلال المتابعة من قبل القنصلية المصرية بدولة الكويت أن أسماء المصريين المتوفين في الحادث بمحافظة سوهاج وقنا هم “فتحي منصور، محمد أحمد حسن، محمود علي توفيق، عماد مصطفى، سعد عبدالله”.

وقد أعلنت شركة نفط الكويت عن وقوع حادث تصادم بين حافلتين كانتا تقلان عدد من الموظفين العاملين في شركتي مقاولات تعملان لديها بالقرب من حقل برقان، وتبين أن الحادث تسبب في وقوع خمسة عشر حالة وفاة من خلال الحصيلة الأولية للحادث إلى جانب إضافة عدد من الإصابات.

وقد تبين من الحادث أن الحافلتين إحداهما تابعة إلى شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، والحافلة الأخرى تابعة إلى شركة برقان للحفر كانتا تقلان العمال العائدين بعد انتهاء فترة الدوام في خارج مناطق عمليات الشركة.

وقد تبين من عدد الوفيات أن هناك سبعة من الجنسية الهندية، وخمسة من الجنسية المصرية وثلاث عمال من الجنسية الباكستانية، وقد تم إصابة شخصين أخرين من الجنسية الهندية و شخص كويتي الجنسية.

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