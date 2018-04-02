الداخلية تعلن عن بدء تحصيل رسوم حج القرعة من الغد بقيمة 68 ألف جنيه

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تابع موقع مصر 365 إعلان القرار الصادر عن وزارة الداخلية المصرية فتح باب سداد تكاليف حج القرعة خلال العام الحالي اعتباراً من غداً الموافق يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري وحتى يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر أبريل الحالي.

وقد أعلنت الوزارة في بيان تم إصداره اليوم الموافق الاثنين إن جميع إجراءات سداد الرسوم سوف تتم في فروع البنوك الوطنية في بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري في جميع مستويات محافظات الدولة المصرية.

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وقد أوضح البيان الصادر عن وزارة الداخلية أن قيمة تكاليف “حج القرعة” يصل إلى ستة وخمسين ألف ومائة جنيه مصري فقط بالإضافة إلى قيمة أسعار تذاكر الطيران التي سجلت أحدى عشر وتسعمائة جنيه مصري بإجمالي قيمة ثمانية وستين ألف جنيه مصري.

بالإضافة إلى مبلغ يقدر بحوالي تسعة آلاف وسبعمائة وأربعين جنيه مصري أي ميا يعادل ألفين ريال سعودي لمن سبق له أن أدى فريضة الحج خلال الخمس سنوات السابقة ويأتي هذا الإجراء تبعاً لتعليمات السلطات السعودية في هذا الصدد.

وأضاف البيان أن يقوم الفائز بفرصة الحج بعد ذلك بتسديد القيمة المالية مع تسلم صورة من إيصال السداد إلى القسم أو المركز التابع له، ويعد عدم سداد التكاليف قبل الموعد المحدد بمثابة تنازل الفائز عن فرصته في تأدية مناسك الحج لهذا العام.

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