رئيس الوزراء يكلف 3 وزارات بدراسة إضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات

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قام المهندس “شريف إسماعيل” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء،صباح اليوم بعقد اجتماع طارئ وذلك بحضور كلاً من: وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير العدل، ووزير المالية، وذلك لمناقشة حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات، والوقوف على إجراءات تنفيذ الحكم.

كما أكد رئيس الوزراء موافقته على هذه الدراسة، بشكل عاجل حتى يتم الانتهاء من تنفيذ هذا الحكم.

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حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي قد أصدرت حكمها والذي ينص على استحقاق 10 ملايين من أصحاب المعاشات في العلاوات الخمسة، حيث قامت وزارة التضامن الإجتماعي برفض الصرف لهم بعد خروجهم للمعاش، حيث تقدر هذه النسبة بـ 80% وهي القيمة التي كان يتقاضاها العامل خلال تواجده بالعمل في الدولة.

ومن جهة أخرى أكد “البدري فرغلي” الذي يشغل منصب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الحكم صادر من المحكمة ولا رجعة فيه، وإذا رفضت الوزيرة تنفيذ الحكم، سوف نطالب بحبسها وعزلها من منصبها، كما وصف حكم المحكمة بأنه “حكم تاريخي”.

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