وفاة الكاتب والروائى المعروف ” أحمد خالد توفيق” عن عمر يناهز 55 عاماً

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توفى منذ قليل الكاتب والروائي المعروف الدكتور “أحمد خالد توفيق”، عن عمر يناهز 55 عاماً بعد مروره بوعكة صحية بمستشفى الدمرداش، ويعتبر توفيق من “مواليد عام 1962 بمحافظة الغربية ” وهو أحد رواد أدب الرعب والفنتازيا والخيال العلمي وكان يلقب بـ”العراب”.

وصدرت له عدة روايات كان منها “نادى القتال، يوتوبيا، السنجة، مثل إيكاروس، فى ممر الفئران”، بالإضافة إلى مجموعة “ما وراء الطبيعة” والتي تعتبر واحدة من أشهر سلاسل الروايات لجيل الشباب الحالي.

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وكان قد نعى الكاتب الراحل كلا من أيمن الجندي، والروائي يوسف زيدان الدكتور أحمد خالد توفيق عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.