فوز “السيسي” بفترة رئاسية ثانية بعد حصوله على 97,08% من الأصوات

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تابع موقع مصر 365 إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2018، في مؤتمر صحفي، وقد أعلنت الهيئة أن حق التصويت قد بلغ تسعة وخمسين مليون وثمانية وسبعين ألف ومائة وثمانية وثلاثين ناخباً مصرياً.

وعدد من شاركوا في عملية التصويت من المصريين المقيمين في الخارج قد سجلوا مائة وسبعة وخمسين ألف وستين ناخباً، وعدد المشاركين في عملية التصويت داخل الدولة المصرية أربعة وعشرين مليون وسبعة وتسعين ألف واثنين وتسعين ناخباً.

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وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات في فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الانتخابات المصرية لعام 2018 أن إجمالي عدد المصريين المشاركين في عملية التصويت من الداخل والخارج هم أربعة وعشرين مليون ومائتين وأربعة وخمسين ألف ومائة واثنين وخمسين ناخباً بنسبة مئوية 41,05%.

وقد سجل عدد الأصوات الصحيحة في عملية التصويت خلال انتخابات الرئاسة المصرية حوالي اثنين وعشرين مليون وأربعمائة وواحد وتسعين ألف وتسعمائة وواحد وعشرين صوتاً بنسبة مئوية تسجل 92,73%، وبلغ عدد الأصوات البطالة المشاركة في عملية التصويت مليون وسبعمائة واثنين وستين ألف ومائتين وواحد وثلاثين صوتاً بنسبة مئوية 7,27%.

وقد أعلنت الهيئة عن فوز رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بعد حصوله على واحد وعشرين مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثين ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانين صوتاً بنسبة مئوية تصل إلى 97,08%، بينما حصل مرشح حزب الغد موسى مصطفى موسى على ستمائة وستة وخمسين ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثين صوتاً بنسبة 2,92%.

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