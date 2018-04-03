تشييع جثمان أحمد خالد توفيق اليوم من مسقط رأسه بطنطا

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للروائي الكبير الراحل عن عالمنا الدكتور أحمد خال توفيق عن موعد صلاة الجنازة على الفقيد اليوم الموافق الثلاثاء الثالث من شهر أبريل الجاري لعام 2019 في مسقط رأسه بطنطا.

وقد أفادت الصفحة الرسمية لأحمد خالد توفيق بأن صلاة الجنازة سوف تقام اليوم الثلاثاء في “مسجد السلام” بمنطقة المرشحة التابعة إلى محافظة طنطا، أما بالنسبة إلى العزاء فسوف يكون يوم الخميس القادم في دار المناسبات بمحافظة طنطا وبالتحديد في شارع البحر بجوار المحافظة.

Advertisements

أقرا المزيد وفاة الكاتب والروائى المعروف ” أحمد خالد توفيق” عن عمر يناهز 55 عاماً