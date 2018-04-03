الفخراني يعتذر على الهواء ويطالب برؤية جثمان ابنه قبل دفنه

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تابع موقع مصر 365 بكاء عضو مجلس النواب السابق حمدي الفخراني بسبب تأثره بانتحار ابنه “خالد حمدي الفخراني” والبالغ من العمر ثمانية عشر عاماً بسبب سوء حالتها النفسية بعد أن تم إصدار حكم قضائي ضد والده في قضية إهانة القضاء التي تحتوي على أكثر من متهم.

وقد أعلن حمدي الفخراني خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “العاشرة مساءً” الذي يتم إذاعته عبر قناة دريم الفضائية والذي يقدمه الإعلامي الكبير وائل الأبراشي قائلاً “بلغوني أنه مات بأزمة قلبية، أنا برة البلد، وهو حالته النفسية انهارت عشان أبوه هربان”.

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وأشار قائلاً “كابوس الظلم اللي مش عايز يخلص، مش عارف أرجع أدفنه، حرام والله العظيم ظلم أنا بناشد النائب العام والرئيس السيسي أنا عايز ادفن ابني و أشوفه قبل ما يدفن”

وأضاف قائلاً “خالد طالب في الثانوية العامة وبيصلي وبيصوم وعارف ربنا، وأشطر واحد في المدرسة، وكنا متوقعين أنه يكون من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة، وأنا معرفش اللي بيحصل لنا دة ليه، وهو متفوق جداًّ، وطول السنين مش السنة دي بس مفيش حد أشطر منه”.

وطالب حمدي الفخراني “كل اللي أنا عايزه أشوف ابني قبل ما يدفن بس ويعملوا اللي يعملوه بعد كدة، وأنا هاجي بكرة إن شاء الله يتقبض عليا بعد كدة”، وأكد على اعتذاره على الهواء من أجل رؤية جثة أبنه للمرة الأخيرة قبل دفنه، والكلام الذي قلته قلت داخل البرلمان وتحت قبته، وهو ما تم الحكم عليه بيه إلى ثلاث سنوات.

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