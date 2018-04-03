الرئيس السيسي يوقع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بالارهاب

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تعديل قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٨ و بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بعد أن تم إقراره من قبل مجلس النواب.
ويتضمن التعديل على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة وكل ما هو على شاكلتها بدون الحصول على ترخيص وأذن بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا حدثت الجريمة وذلك تنفيذاً لأى غرض إرهابي.
وكذلك يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات يتم استخدامها في عمل المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في نفس تأثيرها.
وتعد في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة من الممكن أن تدخل في تركيبها، ويصدر بخصوصها قرار من وزير الداخلية، وأيضاً يعاقب بالسجن كل من كان على علم بارتكاب أي من الجرائم التي ذكرت ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشاف الواقعة .
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