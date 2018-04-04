البنك المركزي المصري يقرر تعطيل العمل الأحد والاثنين المقبلين

Advertisements

أعلن البنك المركزي المصري عن العطلة الرسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين 8،9 أبريل عام 2018.

كما أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بالجهاز المصرفي، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، وسوف يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل القادم.

Advertisements

ومن جهة أخرى أعلنت البورصة المصرية أن يتم تعطيل العمل بها يومي الأحد والأثنين المقبلين إجازة رسمية وذلك للاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

اقرأ أيضا:الرئيس السيسي يوقع على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بالارهاب