البنك المركزي المصري يقرر تعطيل العمل الأحد والاثنين المقبلين

منذ 1 ساعة أخبار مصر
البنك المركزي المصري يقرر تعطيل العمل الأحد والاثنين المقبلين
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن العطلة الرسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين 8،9 أبريل عام 2018.

كما أعلن البنك المركزي تعطيل العمل بالجهاز المصرفي، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، وسوف يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل القادم.

ومن جهة أخرى أعلنت البورصة المصرية أن يتم تعطيل العمل بها يومي الأحد والأثنين المقبلين إجازة رسمية وذلك للاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

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