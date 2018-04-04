برلماني يعلن الدولة المصرية سوف تشهد طفرة خلال السنوات الأربع القادمة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو البرلمان المصري عن محافظة مرسى مطروح النائب سليمان فضل العميري حول تعليقه على حصول رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على ولاية ثانية حيث أكد أن مدة الرئاسة الجديدة سوف تشهد مزيد من الاستقرار في البلاد إلى جانب مزيد من المشروعات القومية من أجل جني الثمار.

وأكد النائب أن هناك مرحلة جني ثمار ما تم بصورة فعلية من مشروعات على أرض الواقع خلال الأربع سنوات القادمة سوف يتم خلال الفترة القادمة، وأضاف أن الشعب المصري حينما نزل من أجل المشاركة في التصويت في انتخابات الرئاسة لعام 2018 بالملايين حيث أن الشعب على يقين بأنه يختار رجل المرحلة القادمة قام الشعب باختيار الرجل المناسب في الموقع المناسب.

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وأضاف النائب سليمان فضل العميري أنه على الرغم من وجود العديد من المحاولات من أجل مقاطعة الانتخابات والتي تم إطلاقها من قبل مجموعة من الأشخاص الممولين من الخارج والمعارضين إلا أن صلابة الشعب المصري وحبهم لوطنهم قد أدى إلى فشل وإحباط كل تلك المخططات.

وأكد البرلماني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يولي جميع المحافظات اهتمام كبير وخصوصاً للمحافظات الحدودية النائبة حيث سوف تكون هناك طفرة في تلك المحافظات على وجه الخصوص خلال الفترة القادمة والتي سوف تشهد مزيد من التعمير والإنجازات والبناء في تلك المحافظات.

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