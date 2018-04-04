الجندي يلتزم الصمت بعد انتهاء الجلسة التي انعقدت لاحتواء أزمة “النواب”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التزام وزير التنمية المحلية اللواء “أبوبكر الجندي” الصمت بعد الجلسة التي جمعته مع رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء من أجل حل الأزمة التي أثيرت بعد تصريحات الوزير عن إلقائه للعديد من التوصيات والطلبات إلى النواب عن القمامة.

وقد استمر فعاليات انعقاد الاجتماع لمدة عشرين دقيقة متواصلة، وقد حضر الاجتماع وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، وأمين عام البرلمان المصري المستشار أحمد سعد الدين، وقد رفض اللواء أبو بكر الجندي الإدلاء بأي تصريح أو التلميح عن أي حديث دار خلال الاجتماع.

Advertisements

وقد أكد وزير شؤون مجلس النواب المصري عمر مروان عن احتواء الأزمة، ويجدر هنا الإشارة أن اللواء أبو بكر الجندي قد ألقي العديد من التوصيات إلى النواب عن “الزبالة” وهو ما أثار غضب العديد من أعضاء البرلمان المصري.

أقرا المزيد امرأة تطلق النيران على ثلاثة أشخاص بمقر “يوتيوب” بكاليفورنيا