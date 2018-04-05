تعرف علي كلمة الرئيس السيسي أمام رؤساء البرلمانات العربية

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قال الرئيس “عبد الفتاح السيسي” أن الدور الذي يقوم به الاتحاد البرلماني العربي في تحقيق الاصطفاف العربي أمام التحديات و الصعاب والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي كبير وهام .

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال” نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره راعي المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، وذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بالقاعة الرئيسية بمجلس النواب صباح اليوم الخميس.

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وأوضح فى كلمته أن هذا المؤتمر جاء في الوقت الذي تأمل فيه الشعوب العربية تحقيق الرغبة في تعزيز سبل التعاون والتضامن من أجل مواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن العربي، و تمثيل الإرادة الشعبية والتعبير عن طموحات الشعب العربي.

وخلال كلمته أكد السيسي على ضرورة تحقيق السلام في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وقال رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبد العال” في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس” كم ينالني الشرف العظيم أن ألقي كلمة الافتتاح بالنيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي كان من دواعي سروره الالتقاء بهذه الكوكبة العظيمة من رؤساء وأعضاء الشعب البرلمانية العربية الشقيقة لولا ارتباطات سابقة، وأنقل إليكم ترحيبه بكم في بلدكم الثاني مصر، راجيا طيب الإقامة”.

وأضاف الرئيس السيسي “أن هذا الأجتماع هو السابع والعشرين في مقر البرلمان المصري بالقاهرة منارة الإسلام العالية، وقلب العروبة النابض، ودرع أفريقيا الواقي التي ترتفع مآذن مساجدها وأبراج كنائسها تنطلق منه دعوة الحق والخير”.

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