دعوى بمجلس الدولة ضد “المصيلحي وإسماعيل” لإلغاء بطاقات الدعم لغير المستحقين

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تابع موقع مصر365 قيام “مجلس الدولة المصري” خلال الفترة الحالية بالنظر في الدعوى القضائية التي تم تسجيلها تحت رقم 33933 لعام 2018 والتي تم رفعها من “أحمد حسيني إبراهيم” ضد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، يطالب فيها بإلغاء بطاقات الدعم السلعي لفئة الغير مستحقين.

وقد أكدت الدعوى القضائية أن مطلبها يجب أن يتم تبعاً لقواعد البيانات الموجودة لدى الجهات المسؤولة داخل الدولة المصرية قبل أن يتم اعتمادها وقبل أن يتم تنفيذ مشروع موازنة الدولة العامة الحالية لعام 2018 حفاظاً على المال العام والذي يجب أن يتم إعادة توجيه الدعم إلى الفئة المستحقة له فقط.

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