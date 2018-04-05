الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لشريف إسماعيل بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات

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تابع موقع مصر 365 إعلان “الجريدة الرسمية” في عددها الصادر اليوم الموافق الخميس الخامس من شهر أبريل الجاري لعام 2018 وهما كالآتي: قرار رقم أربعمائة وواحد خمسية لعام 208 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة المصرية الخاصة بمساحة ألف وثلاثمائة متر من ناحية عزبة عوض الله قرية الزيتون مركز ناصر التابعة لمحافظة بني سويف بالمجان من أجل إقامة مدرسة المستشار زكريا عوض الله للتعليم الأساسي عليها.

أما القرار الثاني فهو القرار رقم أربعمائة واثنين وخمسين لعام 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة المصرية الخاصة بمساحة أثنى عشر قيراطاً من ناحية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف المصرية بالمجان من أجل إقامة مديرية تعليم أساسي عليها.

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وقد قامت الجريدة الرسمية أيضا بنشر القرار رقم أربعمائة وثلاثة وخمسين لعام 2018 النص على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدول المصرية الخاصة بمساحة تسعمائة وخمسة وأربعين متراً في زمام قرية دنجواى مركز شربين بمحافظة الدقهلية بالمجان لصالح “مديرية الشباب والرياضة” التابعة لمحافظة الدقهلية من أجل إقامة “مركز شباب دنجواي” وملحقاته.

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