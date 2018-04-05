القوى العاملة: شم النسيم إجازة للقطاع الخاص بأجر كامل

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير القوى العاملة محمد سعفان حيث أعلن أن يوم شم النسيم الموافق التاسع من شهر أبريل الجاري لعام 2018 إجازة رسمية بأجر كامل للعاملين في القطاع الخاص.

وقد أعلن الوزير حسب البيان الصادر عن وزارة القوى العاملة التالي “يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم الحصول على مثل هذا الأجر”.

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وقد وجه وزير القوى العاملة التهنئة بهذه المناسبة إلى بابا الإسكندرية البابا تواضرس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية، وكما وجه التهنئة إلى جميع الأقباط المصريين بعيد القيامة المجيد معرباً عن تمنياتهم القلبية لهم بالخير والبركات والتوفيق بهذه المناسبة.

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