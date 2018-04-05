التنظيم الدولي للإخوان تستعين بسعد الدين إبراهيم بعد حبس “أبو الفتوح”

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تابع موقع مصر 365 استعانة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بسعد الدين إبراهيم ليكون بديلاً عن الدكتور “عبدالمنعم أبوالفتوح” بعد أن تم حبسه مؤخراً من أجل استكمال مخطط تشويه الدولة المصرية في القنوات الفضائية والصحف.

وقد قامت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين بتسليم الخطة الإعلامية التي كان سوف يتم تنفيذها من قبل الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح إلى سعد الدين إبراهيم، ويجدر هنا الاشارة أن رئيس مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم قد تلقى دعوة من التنظيم الدولي للجماعة المحظورة من أجل زيارة الدولة التركية من أجل عقد مجموعة من اللقاءات مع قيادات التنظيم الدولي ليتم وضع سيناريو عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي داخل الدولة المصرية.

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وقد أكدت المصادر أن الدولة القطرية قد قامت بوضع ميزانية مفتوحة إلى “سعد الدين إبراهيم” من أجل شراء مساحات إعلانية للتشكيك في مستقبل الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية، وقد قام بالتواصل مع العديد من القنوات الإخوانية من أجل التحريض ضد الدولة المصرية والعمل على إشاعة الفوضى قبل انتخابات الرئاسة المصرية عبر قناة الجزيرة القطرية الفضائية.

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