التضامن تعلن عن تفاصيل جديدة لموسم حج عام 2018

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة في وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود حيث أعلن قائلاً “هناك تعاون كامل مع وزارة الداخلية المصرية من أجل ميكنة جميع إجراءات عملية الحج في إطار العمل على تيسير الإجراءات على المواطنين والشفافية في اختيار الحجاج لعام 2018”.

وقد أضاف أن عدد الحجاج الفائزين بقرعة الحج لهذا العام قد بلغت سبعة وثمانين ألف حاج على مستوى جمهورية مصر العربية، وكان من أهم شروط قبول القرعة هو أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويجب تواجد محرم مع السيدات ماعدا السيدات التي تجاوزت أعمارهم عن خمسة وأربعين عاماً.

Advertisements

وقد أوضح أيمن عبدالموجود أنه سوف تنطلق أو رحلة سياحية من أجل أداء فريضة الحج خلال عام 2018 خلال النصف الأول من شهر ذي القعدة القادم من خلال وسائل النقل التي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية.

أقرا المزيد التنظيم الدولي للإخوان تستعين بسعد الدين إبراهيم بعد حبس “أبو الفتوح”