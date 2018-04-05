لجنة أراضي الدولة تقرر إجراءات حاسمة ضد المتهربين من التقنين وتعلن الموعد النهائي

Advertisements

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة أن الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة، في الرابع من شهر يونيو القادم، كما حذرت اللجنة من التأخير في تقديم الطلبات وأن هذا الأمر سوف يحرم واضعي اليد من حق التقنين، وسوف تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وذلك لاسترداد الأراضي التابعة للدولة.

كما أكد المهندس “إبراهيم محلب” الذي يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، أن هذا التحذير يسعى إلى حث المخالفين على سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، وأن الموعد الخاص بتقنين الأراضي لن يتم مده مرة أخري، ولا ينظر لأي طلبات أخرى بعد هذا الموعد,

Advertisements

وأضاف “محلب” أن محافظات الجمهورية تعمل على قدم وساق، حتى تتلقى الطلبات المقدمة وتقوم بفحصها بالإضافة إلى معاينة الأراضي المطلوب تقنينها وتحديد أسعار الأراضي, كما أكد أن هذه فرصة لن تعوض مرة أخري.

ومن جانب آخر أكد ممثل هيئة الرقابة الإدارية باللجنة، أن الهيئة تقوم بتنفيذ شبكة ربط بين مكاتبها و محافظات الجمهورية، ولجان التقنين وذلك حتى تقوم بمتابعة إجراءات التقنين، وكشف أي حالة فساد، كما أكد أن اللجنة طلبت من المحافظين زيادة عدد لجان المعاينة وتثمين الأراضي وذلك للانتهاء من أكبر مساحة ممكنة من الأراضي المسلوبة من الدولة.

كما طالب “أحمد جمال ” الذي يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية بسرعة الإنتهاء من هذه الملفات، التي تم تعطيلها على مدار سنوات طويلة دون أي سبب، مؤكداً أن المحافظات ملتزمة بالتعليمات الصادرة من وزارة التنمية المحلية، وأنهم يرسلون إلى اللجنة تقرير أسبوعي عن نتائج التقنين بكل محافظة وما تم تحصيله حتى الآن.

كما أكدت اللجنة أن هذه الإجراءات هو المسلك الوحيد مع جميع الحالات، والتي لا يلتزم أصحابها بالميعاد المقرر للتقنين، وأن الدولة لن تتهاون مع المتهربين عن سداد حق الشعب.

اقرأ أيضاً: التنظيم الدولي للإخوان تستعين بسعد الدين إبراهيم بعد حبس “أبو الفتوح”