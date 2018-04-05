وزارة الاستثمار تبحث إقامة لجنة عليا ومجلس استثماري مشترك بين مصر وتونس

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قامت الدكتورة “سحر نصر” والتي تشغل منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعقد اجتماع مع “زياد العذاري” الذي يشغل منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، بالنظر في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وتناول هذا الاجتماع إقامة مجلس استثماري مشترك بين البلدين، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين والتونسيين بالبلدين، كما حضر هذا الإجتماع “عمر الباهي” الذي يشغل منصب وزير التجارة والصناعة، وتم الاتفاق على ميعاد عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في شهر سبتمبر القادم، وذلك برئاسة رئيسي وزراء البلدين، بالإضافة إلى إقامة مجلس استثماري مشترك.

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كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع على وجود العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين التونسيين، وأن الوزارة تسعى دائماً لإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين في مصر،كما أعرب الوزير التونسي عن سعادته، بالعلاقة القوية بين البلدين، مؤكداً على زيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة القادمة.

وعقب هذا الاجتماع التقت الوزيرة “أسامة القيسي” الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار، و تناولا خلال هذا اللقاء جهد الدولة في توسع المؤسسة في تقديم خدمات تأمين وضمان الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في الأسواق المصرية.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية الأساسية في الأسواق المصرية، بالإضافة إلى تشجيع مصر على الاقتراب من السوق الإفريقية، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

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