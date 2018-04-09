طقس شم النسيم.. تعرف على درجات الحرارة اليوم

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كل عام يتطلع المصريون للخروج والذهاب للمتنزهات اليوم بحلول عيد الربيع، ولا شك أن حالة الطقس من أهم العوامل التي تحدد طبيعة اليوم واستعدادات المتنزهين، لذا قمنا بإعداد تقرير بدرجات الحرارة في أنحاء مصر اليوم.

حسب توقعات هيئة الأرصاد، يتوقع الخبراء أن يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية للبلاد، مع طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل قليلًا للحرارة على جنوب البلاد في الصعيد، وبارد ليلًا.

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وتوقع البيان ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد مع احتمالية ظهور أمطار على السواحل الشمالية برياح شمالية غربية معتدلة، مع اضطراب للملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس.

اليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في جميع أنحاء مصر.

الصغرى – العظمى

القاهرة 16 – 25

وسط الدلتا 15 – 24

الإسكندرية 13 – 22

بلطيم 15 – 22

الإسماعيلية 14 – 25

السويس 15 – 26

رأس سدر 15 – 28

نخل 13 – 24

نويبع 24 – 25

طابا 18 – 26

كاترين 22 – 23

الطور 18 – 26

شرم الشيخ 23 – 30

الغردقة 22 – 30

مرسى علم 22 – 30

الفيوم 16 – 25

مطروح 13 – 21

السلوم 11 – 23

سيوة 11 – 28

بورسعيد 17 – 21

دمياط 17 – 21

العريش 12 – 22

رفح 13 – 22

بنى سويف 16 – 26

المنيا 13 – 27

أسيوط 14 – 27

سوهاج 17 – 29

أبوسمبل 18 – 32

الوادى الجديد 18 – 30

شلاتين 20 – 31

أبو رماد 21 – 30

رأس حدربة 21 – 30

حلايب 22 – 29

قنا 11 – 30

الأقصر 18 – 31

أسوان 18 – 32

يمكنكم متابعة تقرير بحالة الطقس يوميًا بالحث بكلمة ( حالة الطقس 365 ) في محرك البحث جوجل.