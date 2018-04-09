الإسكان تبدأ المرحلة الثانية بمحور شرق العوينات والداخلة بمحافظة أسيوط

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أ ش أ – في بيان رسمي لوزارة الإسكان اليوم الإثنين، صرَّح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الجهاز المركزي للتعمير بدأ في المرحلة الثانية من مشروع محور ربط طريق شرق العوينات وطريق الداخلة/الخارجة بطول 50 كيلو مترًا وبتكلفة تقديرية 585 مليون جنيه، وتعد المرحلة الثانية امتدادًا للمرحلة الأولى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال 18 شهرًا.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء مصطفى العجوز، في بيان رسمي: “إن الجهاز انتهى من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر فبراير الماضي بطول 45 كيلو متر.

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وأضاف العجوز أن اهمية المحور تتمثل في الربط بين وادي النيل وصحراء مصر الغربية، ويمتد الطريق إلى 300 كيلو متر، مما يوفر مسافة 130 كم في زمن الرحلة بين الداخلة وأسيوط.

وشدد العجوز على أهمية هذا المشروع، وقال أنه أحد محاور التنمية العرضية الرئيسية والمهمة التي ستسهم في استغلال الفرق الاستثمارية الواعدة بالمناطق التي يمر بها مسار المحور في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة.