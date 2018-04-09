تعرف علي آخر موعد للتسجيل بقرعة الحج السياحى 2018

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الحج السياحى موسم 2018 مـ 1439هـ بعد عدم توفيق الراغبين في حج القرعة والجمعيات الأهلية يتجه البعض منهم إلى الحج السياحي لذلك متابعي موقع مصر 365 سوف ننشر لكم اسعار الحج السياحي هذا الموسم، وجميع مستوياته بعد الزيادات التي تم الإعلان عنها من قبل وقد صرحت وزيرة السياحة المصرية السيدة رانيا المشاط وفي خلال تصريحاتها أعلنت عن، موعد فتح باب التسجيل للراغبين في الحج السياحى لعام 2018 مـ 1439هـ وذلك بعد الانتهاء من كافة الامور المرتبطة بالأسعار والخدمات بالاتفاق مع، الهيئات المختصة في المملكة العربية السعودية وشركة مصر للطيران.

موعد التسجيل في الحج السياحي

فقد أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الخاصة بوزارة السياحة المصرية أن يوم 28 من أبريل الجاري هو آخر موعد، لتسجيل أسماء الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1439هـ حيث ان القرعة الإلكترونية سوف تجري، خلال الأيام الأولى من شهر مايو القادم.

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حيث يجب على المواطنين التقدم إلى إحدى الشركات الخاصة بالسياحة والتي تتكفل بتسجيل بيانات الراغبين، بأداء فريضة الحج السياحي وتجهيز اوراقة الذي يحتاجها للدخول في قرعة الحج السياحي في المستوى الذي يرغب، فيه المتقدم سوا كان اربعة او خمس نجوم او الاقتصادي او البري.

رسوم جدية الحجز

واكد رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال الغرفة “هشام امين” بأن شركات السياحة سوف تتوجه للغرفة لتسجيل البيانات، وتسليم الإيصالات الخاصة بـ جدية الحجز بعد تسديد المواطنين مبلغ جدية الحجز نقدا في أي من فروع بنك مصر باسم قرعة الحج السياحى وأشار هشام أمين بأن رسوم جدية الحجز مستوى 5 نجوم تبلغ 20 ألف جنيه و مستوى 4 نجوم تبلغ 15 ألف جنيه ورسوم المستوى الاقتصادي تبلغ 10 آلاف جنيه.

واضاف ان المواطنين الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز الذين لم يوافقهم الحظ سوف يتم رد إليهم المبلغ عبر ايصال استلام من فروع بنك مصر واما المواطنين الفائزين سوف يتم رد المبلغ الي شركات رأس التضامن بعد اعتمادها في الغرفة.

مستويات الحج السياحي للسفر:

المستوى الأول 5 نجوم سوف يكون صف اول على بعد 250 متر من الحرم المكي وتبلغ تكلفته 120.750 ألف جنيه.

المستوى الثاني 4 نجوم صف اول من الحرم المكي على بعد 720 متر وتبلغ تكلفته 89.700 ألف جنيه.

طيران و اقتصادي فندق بجوار الحرم المكي على بعد 1750 متر تبلغ تكلفته 59.225 ألف جنيه.

سفر بري فنادق مكة على بعد مسافة 1250 متر بتكلفة 60.375 ألف جنيه.