بسبب التدافع والتزاحم.. إصابة 42 شخصاً في احتفالات شم النسيم

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صرّح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، أن غرفى الأزمات المنعقدة بالوزارة منذ صباح اليوم لم ترصد أي حالات تسمم بسبب تناول “الفسيخ”.

وأكد مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع قناة “Ten Tv” إصابة 42 شخصًا نتيجة الازدحام والتدافع، وتم نقلهم إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن معظم الإصابات خرجت بالفعل من المستشفيات.

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وأكد مجاهد على أهمية الحملة التي قامت بها وزارة الصحة للتفتيش على محلات الأسماك على مستوى الجمهورية، وأشاد بجهودها التي أدت لإعداد 18 طن أسماك مملحة فاسدة.