محمد صلاح سفيرا للسياحه.. فكرة مبتكرة لتنشيط السياحة في مصر

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صرح مدير هيئة تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ “إسلام نبيل” بأن فكرة ان يكون لاعب كره القدم المصري “محمد صلاح” سفيراً للسياحة في انجلترا بشكل خاص وفي اوروبا بشكل عام، مؤكداً بأن هذا يعد دعاية سياحية كبيرة، وذلك للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها محمد صلاح.

واضاف بان هناك مقترح آخر، وهو بدعوة فريق ليفربول لزيارة مصر وبصحبتهم النجم المصري محمد صلاح، وذلك في الفترة التي تتوقف فيها المسابقات، على أن يتم تغطية تلك الزيارة إعلاميا بشكل جيد، وعمل فيلم تسجيلي بالمناطق السياحية في مصر و الاماكن الاثرية، على ان يتم هذا بشكل محترف لفريق ليفربول بجانب اللاعب المصري محمد صلاح.

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واضاف انه من الممكن ان نقوم باخذ رعاية فريق ليفربول مقابل وضع لوجو السياحه المصريه على تشيرت لاعبي الفريق.

وفي نهاية حديثه دعا إسلام نبيل مدير هيئة تنشيط السياحة، رجال الدوله المصريه ببدء تنفيذ هذا المقترح و إعلان محمد صلاح سفيرا للسياحه.