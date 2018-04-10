السيسي في استقبال ولي عهد أبوظبي اليوم

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صرح السفير “بسام راضي” المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية قائلًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سوف يكون في استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي اليوم الموافق الثلاثاء 10 من إبريل في زيارة لجمهورية مصر العربية لمدة يومين.

وتحرص الدولتين “مصر والإمارات” على التواصل المستمر من أجل مد جزور التعاون بينهما، وذلك للتنسيق فيما بينهما من أجل دعم الحماية الأمنية العربية والتصدي لبعض المحاولات الفاشلة التي تسعى للتدخل في الأمور الداخلية للدول العربية والعمل على زعزعة استقرار هذه الدول وتخريبها.

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وبالجدير بالذكر أن العلاقات السياسية بين مصر والامارات تتميز بقدرتها الصلبة، وتسير هذه العلاقات في خط يحكمه الأهداف المشتركة والتي من أهمها، العمل المشترك بالمحافل الدولية، والعمل على حل النزاع بين البعض بالطريقة السلمية.