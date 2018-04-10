تصريحات هامة لمحافظ أسوان أثناء تدشين التحالف المصري الصيني للطاقة الشمسية

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قام محافظ أسوان “اللواء مجدي حجازي” وقنصل الدولة الصينية بالقاهرة بتدشين تحالف مكون من أربعة محطات جديدة ليتم من خلالها توليد الطاقة الشمسية بمشروع بنبان التابع لمحافظة اسوان، ويقدر الطاقة الإجمالية للمشروع نحو 186 ميجاوات، وتعد التكلفة الاستثمارية للمشروع 180 مليون دولار .

وفي تصريحات أدلاها محافظ اسوان “اللواء مجدي حجازي” قال فيها أن هذا التحالف مكون من ثلاث شركات من جنسيات صينية وإسبانية وسعودية بالإضافة إلى شركة أخرى مصرية، ولذلك يؤكد أن هذه المشروع العملاق ستدور عجلة تنميته بشكل قوي.

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وتابع مجدي حجازي تصريحاته أثناء وضع حجر أساس المشروع وأكد أن هذا المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل المختلفة بشكل مؤقت ودائم للشباب، وسوف تكون أولوية التوظيف في هذا المشروع القومي لشباب قرية بنبان القانطة بمركز دراو، ثم باقي المراكز التابعة لمحافظة أسوان.