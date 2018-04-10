تعرف على أول تصريحات سكرتير عام حزب الوفد الجديد بعد فوزه بالمنصب

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تابع موقع مصر 365 تأكيد السكرتير العام الجديد لحزب الوفد الدكتور “هاني سري الدين” أن الحزب قد أثبت اليوم أنه رقم واحد في جمهورية مصر العربية، وقد شدد على أن حزب الوفد قد أثبت أنه من أعرق الأحزاب المصرية ومتمسك بجميع مبادئ الديمقراطية.

وقد أضاف خلال تصريحات صحفية له بعد أن تم الإعلان عن فوزه بمنصب سكرتير عام حزب الوفد المصري في إطار رده على ما تم إثارته حول بطلان انتخابات سكرتير عام حزب الوفد، حيث أعلن أن الهيئة العليا لحب الوفد المصري وقال أن الهيئة العليا لحزب الوفد قد أعلنت كلمتها التالية وأشار أن قائلاً “إن حزب الوفد للوفديين جميعاً، وليس لشخص بعينه”.

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وأعلن سكرتير عام مساعد حزب الوفد “طارق تهامي” أنه انسحب من اجتماع الهيئة العليا لحز بالوفد اعتراضاً على ما تم من إجراء انتخابات السكرتير العام لحزب الوفد، وقد صرح عقب خروجه من الاجتماع بإن إجراء الانتخابات بطال بسبب “وجود بعض من المخالفات القانونية” بخصوص دعوة المستشار “بهاء أبو شقة” رئيس حزب الوفد المصري لانتخاب سكرتير عام الحزب.

وقد أعلن طارق التهامي قائلاً “إن الهدف من دعوة رئيس حزب الوفد لانتخابات سكرتير عام حزب الوفد اليوم هو تمرير الدكتور هاني سري الدين كي يكون سكرتير عام الحزب”، وقد انسحب نائب رئيس حزب الوفد المهندس “حسين منصور” من اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اعتراضاً على إجراء الانتخابات.

وقد أضاف قائلاً “إن إجراء انتخابات سكرتير عام الوفد بدعوة من رئيس حزب الوفد اختطاف منصب السكرتير العام بطرق غير لائحية”، وقد اتفق معه نائب رئيس حب الوفد طارق سباق، وقد قام بعض من أعضاء حزب الوفد المصري هتافات اعلنوا فيها التالي “مش للبيع، مش للبيع حزب الوفد مش للبيع، باطل، باطل”.

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