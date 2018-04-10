هاني سري يفوز بمنصب سكرتير حزب الوفد بعد حصوله على 34 صوتاً

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تابع موقع مصر 365 فوز الدكتور هاني سري الدين بمنصب سكرتير عام حزب الوفد المصري، بعد أن تم إجراء انتخابات على المنصب وقد خاضع الانتخابات أمام رئيس لجنة حزب الوفد بمحافظة الإسماعيلية أشرف العاصي، وقد حصل على أربعة وثلاثين صوتاً في مقابل ثلاثة أصوات لمنافسة أشرف العاصي بينما سجلت الأصوات البطالة خمسة أصوات.

وقد أعلن نائب رئيس حزب الوفد المهندس حسين منصور عن انسحابه من خوض الانتخابات خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب وقد أبدى اعتراضه على انتخاب رئاسة حزب الوفد بدعوى بطلان دعوة رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة لإجراء انتخابات رئاسة الحزب حيث أن الدعوة للانتخابات تكون من قبل هيئة المكتب التنفيذي لحزب الوفد وليس من قبل رئيس الحزب.

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وقد أضاف أن إجراءات انتخابات منصب سكرتير الحزب بدعوة من رئيس الحزب قد ساهم في اختطاف منصب سكرتير عام الحزب بطريقة غير لائحية، وقد اتفق معه نائب رئيس حزب الوفد طارق سباق، وقد ابدى أيضا سكرتير عام مساعد حزب الوفد طارق تهامي اعتراضه وأوضح قائلاً “أن الهدف من دعوة رئيس حزب الوفد لانتخابات سكرتير عام حزب الوفد اليوم هو تمرير الدكتور هاني سري الدين لكي يكون سكرتير عام حزب الوفد”.

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