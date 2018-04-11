محمد مختار جمعة يهنى الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج

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تابع موقع مصر 365 التهنئة التي وجهها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج سائلاُ المولى جل وعلا أن يعيده عليه وعلى الجماهير المصرية كلها وعلى البشرية جمعاء باليمن والخير والبركات.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ الدولة المصرية من كل مكروه وسوء، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الاستقرار والأمان والأمن والاطمئنان، كما قام وزير الأوقاف إرسال برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلى رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، وإلى شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر “أحمد الطيب”، ورئيس البرلمان المصري علي عبدالعال.

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كما تقدم محمد مختار جمعة بالتهنئة إلى الشعب المصري وإلى الأمة الإسلامية والعربية وإلى جموع المسلمين في مغارب الأرض ومشارقها بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

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