تعرف على أحياء القاهرة التي ستبدء في تطبيق غرامة إلقاء القمامة ومنظومة النظافة غدًا

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حذرت محافظة القاهرة المواطنين من إلقاء المخلفات والقمامة في شوارع القاهرة المختلفة، وأكدت أنها قررت أن تتراوح الغرامة التي ستُلحق بمن يلقي القمامة في الشوارع ما بين ألفين جنيه إلى عشرين ألف جنيه طبقًا لمواد القانون.

وفي نفس السياق قام حي الوايلي بتوزيع منشورات على المواطنين في الشوارع لتوعيتهم بالغرامة وتكلفتها، وتبليغهم ببدء تطبيق هذه المنظومة الجديدة في الحي بالتزامن مع انتهاء التعاقد مع الشركة الأجنبية.

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منظومة النظافة الجديدة تعتمد على جمع المخلفات من المحلات والمنازل عن طريقة الشركات الصغيرة و متعهدي النظافة تحت إشراف هيئة النظافة وتجميل القاهرة، على أن تلتزم الهيئة بنظافة الشوارع والعناية بجميع الحدائق والمساحات الخضراء، كما تتعهد برفع الصناديق الخاصة بجمع القمامة والمخلفات من شوارع القاهرة للمساعدة على القضاء على ظاهرة فرز القمامة والتي تسبب تشويه الشوارع العامة، فسيتم نقل القمامة مباشرة من متعهدي القمامة إلى المحطات المناولة الثابتة أو المحطات المناولة المتحركة، ثم إلى مقالب القمامة العمومية بشكل مستمر أولًا بأول وذلك تحت مسؤولية هيئة النظافة.

وأكد رئيس هيئة النظافة بالقاهرة (المهندس/ حافظ السعيد)، أن منظومة النظافة الجديدة سيتم تنفيذها غدًا في حي الوايلي وباب الشعرية، و تعتمد اعتماد كامل على الجمع السكني، وطالب المواطنين بضرورة الإبلاغ في حالة انعدام مرور العامل الخاص بالجمع السكني على المنازل والمحلات، وذلك بالاتصال على الخط الساخن الخاص بهيئة النظافة وتجميل القاهرة (152).

وقال رئيس الهيئة أنه سيتم تخصيص ثلاث سيارات لكل مربع بالحي، وستعمل على مدار اليوم في ثلاث دوريات مختلفة، وناشد المواطنين بضرورة التعاون مع هيئة النظافة حتى يتم انجاح المنظومة الجديدة.