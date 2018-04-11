الطفولة والأمومة تعلن إحالة مرتكبي بيع الأطفال عبر الإنترنت للجنايات المختصة

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تابع موقع مصر 365 إعلان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة “عزة العشماوي” عن الأمر الصادر عن المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة المتهمين في قضية عرض وبيع الأطفال عبر شبكات الإنترنت من خلال موقع “سوق العرب” إلى “الجنايات المختصة” بسبب اتهامهم بالاتجار في الأطفال.

وقد أمر باستمرار حبس جميع المتهمين على ذمة القضية، ويجدر هنا الإشارة أن هذه تعد هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تحقيق جنائي في قضية بيع الأطفال تبعاً للقانون المصري حيث تم تطبيق مواد القانون الصادر برقم أربعة وستين لعام 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر، والمادة رقم مائتين وواحد وتسعين مكرر من “قانون العقوبات” والمواد رقم مائة وستة عشر، وستة وتسعين واثنين مكرر من قانون الطفل الصادر برقم اثنى عشر لعام 1996 والذي تم تعديله بقانون رقم مائة وستة وعشرين لعام 2008.

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وتعود أحداث القضية إلى رصد خط نجدة الطفل 16000 موقع إلكتروني يقوم بترويج وبيع الأطفال في الدولة المصرية، وكان الموقع قد عرض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة في داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وعلى اثر تلك المعلومات تقدم “المجلس القومي للطفولة والأمومة” خلال شهر فبراير السابق لعام 2018 ببلاغ رقم اثنين حصر بلاغات “الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام” من أجل سرعة القبض على مرتكبي تلك الحادثة بعد التكليف الصادر عن “النيابة العامة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية المصرية”.

وقد تم فحص البلاغ الوارد على خط نجدة الطفل، وتوجهت الدكتورة عزة العشماوي بخالص الشكر إلى النائب العام بسبب حرصه على إحالة المتهمين إلى الجنايات المختصة تطبيقاً للقانون المصري، وقد أشارت أن تلك القضية تعد انتصار جديد لتطبيق “معايير حقوق الإنسان والطفل داخل الدولة المصرية”.

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