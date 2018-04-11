وزير الخارجية المصري يناقش عضو مجلس الوزراء السعودي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

Advertisements

استقبل السفير “سامح شكري” الذي يشغل منصب وزير الخارجية، صباح اليوم الموافق الأربعاء 11 أبريل 2018، “عصام بن سعيد الذي يشغل منصب عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبحث أهم السب لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، والوقوف على آخر التطورات التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الحالي.

وأكد المستشار “أحمد أبو زيد” الذي يشغل منصب المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص البلدين على تقوية العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين المصري والسعودي، حيث تناولا خلال هذا الإجتماع أهم السبل في تعزيز مجالات السياسة والاقتصاد.

Advertisements

كما أضاف “أبو زيد” أن وزير الخارجية المصري قد أشاد خلال هذا الاجتماع بقوة العلاقة الأخوية التي تربط البلدين، والمكانة العظيمة للمملكة العربية السعودية لدى الشعب المصري.

كما أشار إلى نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستثمار السعودي في الأسواق المصرية، وزيادة المشروعات التنموية بين البلدين، كما أكد أيضاً على أن مصر حريصة كل الحرص على تطوير العلاقات البينية خلال الفترة المقبلة، مما يساعد هذا في ارتفاع طموحات الشعبين السعودي والمصري.

ومن جانب آخر أكد الوزير السعودي على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباٌ عن سعادته حيال المواقف الجدية التي تتخذها الدولة المصرية على اوضاع الساحة العربية، والتي تجعل مكانة مصر عالية لدى الشعب السعودي.

كما أشاد الوزير “بن سعيد” عن دور مصر في اتخاذ القرارات خلال العامين الماضيين، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهم ما حققه الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية من ازدهار ونمو، وأكد الوزير خلال حديثه أن المملكة العربية السعودية تدعم وبكل قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، كما تسعى المملكة أيضاً لتقوية سبل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة.

اقرأ أيضاً: حالة من الرعب تسيطر على سكان هاواي وتنذر بنهاية العالم تعرف على الأسباب