وزارة الداخلية تحذر من قيام شركة أمريكية بمنح تأشيرات إلكترونية لدخول مصر

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أكد مصدر مسؤول بمركز الإعلام الأمني لدى وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية قد كشفت عن قيام شركة ” GCL INTERNET SERVICES” التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، بإنشاء موقع غير رسمي عبر شبكة المعلومات الدولية، يشبه الموقع الرسمي لمصر.

حيث تقوم الشركة من خلاله بإعطاء تأشيرات إلكترونية لدخول مصر، وذلك للأشخاص الأجانب، بعد أن تقوم بتحصيل رسوم تقدر بضعف الرسوم الرسمية المقررة من الدولة المصرية.

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كما تهيب وزارة الداخلية بالراغبين على الحصول على تأشيرة دخول البلاد، أن تتواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي بالدولة عبر الرابط التالي: WELCOME TO EGYPT E-VISA PORTAL

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