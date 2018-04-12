ضبط مخزن لتصنيع المواد المتفجرة في احدى قرى أبو كبير بالشرقية

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استطاعت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية الأمن بمحافظة الشرقية بالتعاون مع فرع الأمن العام بالمحافظة، من ضبط مخزنًا به العديد من المواد التي يتم استخدامها في تصنيع المتفجرات، وذلك في قرية تتبع مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم إخطار النيابة الخاصة بأبو كبير لبدء التحقيق، ويترأس هذا التحقيق مدير النيابة “أحمد حسان”، وتحت إشراف المحامي العام لنيابة شمال الشرقية “المستشار وليد جمال”.

تم إخطار مدير الأمن بمحافظة الشرقية ” اللواء رضا طبلية” بواسطة مدير مباحث الجنائية “اللواء محمد والي”، وأفاد بورود بعض المعلومات السرية من ضابط مباحث أبو كبير عن قيام أحد الأشخاص ويدعى “حسن م م” يبلغ من العمر خمسة وأربعين عامًا، ويعمل سائقًا، ومقيم بأبو عمرو، التابعة لمركز أبو كبير، بتخزين كميات من المواد التي يتم استخدامها في صناعة مواد التفجير والمتفجرات.

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وبقيام رجال البحث الجنائي بالتأكد من صحة هذه المعلومات بعمل التحريات اللازمة، تحت قيادة الرائد “رائد ربيع” (رئيس مباحث أبو كبير) ومعاونة النقيب أحمد نشأت، والملازم أحمد عبدالسلام، والملازم أول محمد عرفة، وبرئاسة المقدم شريف حمادة (رئيس البحث الجنائي في فرع شمال الشرقية)، وتحت إشراف اللواء محمد والي (مدير مباحث الفرع الجنائي)، بالتعاون والتنسيق مع العميد ماجد الأشقر (رئيس مصلحة الأمن العام بمحافظة الشرقية) بالتعاون والتنسيق مع الأمن الوطني.

وتم ضبط المتهم، وبعد مداهمة هذا المخزن، تم العثور على الكميات الكبيرة من المواد التي يتم استخدامها في تصنيع مواد التفجير، وجاري الان التحقيق مع المتهم وفحصه من قبل رجال الأمن الوطني.