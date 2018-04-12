الرئيس السيسي في استقبال نظيره البرتغالي في الاتحادية

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس دولة البرتغال “مارسيلو دي سوزا” في قصر الاتحادية، وتم استقباله بمراسم استقبال بشكل رسمي، وذلك في زيارة رسمية له للدولة المصرية، وتم عزف السلامين الوطنيين بالموسيقى العسكرية لكلًا من دولة مصر والبرتغال.

ووصل وفد كبير برئاسة الرئيس البرتغالي “مارسلو دي سوزا” إلى مطار القاهرة الدولي يوم أمس الأربعاء الموافق 11 من أبريل، لزيارة القاهرة بشكل رسمي لمدة ثلاث أيام، ويتضمن برنامج زيارة الرئيس البرتغالي أن يلتقي بالدكتور أحمد الطيب “شيخ الأزهر الشريف”، وسيزور جامعة الأزهر، ومن المقرر أيضًا أن يجتمع بالبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية وبابا الإسكندرية وذلك بمقر الكاتدرائية في العباسية، كما سيلتقي بالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب.

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ومن المقرر غدًا الجمعة بالمساء أن يشارك رئيس البرتغال “مارسيلو دا سوزا” في الإفتتاح الخاص بمنتدى الأعمال المصري البرتغالي، والذي تم تنظيمه بواسطة الاتحاد المصري الخاص بالغرف التجارية بمعاونة الوكالة البرتغالية للاستثمار والتجارة، وسيحضر هذا الافتتاح أيضًا عددًا كبيرًا من رجال أعمال كلًا من البلدين.