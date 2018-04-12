الرئيس البرتغالي في مجلس النواب.. لهذا السبب فاز السيسي بالرئاسة

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استقبل رئيس مجلس النواب (الدكتور على عبدالعال)، منذ قليل، رئيس الدولة البرتغالية (مارسيلو دي سوزا)، الذي قرر زيارة جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، وكان في استقباله أيضًا كلًا من أمين مجلس النواب العام (المستشار أحمد سعد الدين)، وبعض القيادات النواب بالمجلس.

والجدير ذكره أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أستقبل نظيره الرئيس البرتغالي في الاتحادية، وعقد معه لقاءًا ثنائيًا، وأعقبه عقد جلسة من المباحثات في حضور الوفد المصري والوفد البرتغالي، وأكد السيسي ما تعكسه زيارة اليوم من التزام الطرفين بأن يستمر العمل على توطيد علاقات البلدين بطريقة قوية، وخصوصًا بعد اهتزاز علاقات البلدين بعد زيارة السيسي للدولة البرتغالية في أواخر عام 2016، والتي تعد هي أول زيارة لرئيس مصري لدولة البرتغال منذ ما يقرب من أربعة وعشرين عامًا، كما أكد رئيس جمهورية مصر العربية على اهتمام مصر باستمرار التعاون القوي بين البلدين، ودعم هذا التعاون بقوة في مجالات الاقتصاد والتجارة لما فيه من مصالح لكلًا من الدولتين وشعوبهم.

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وعبر رئيس دولة البرتغال عن فرحته بزيارة القاهرة وتقديره لقوة حفاوة الاستقبال، وأكد على شدة الصداقة التاريخية التي تجمع بين دولته ومصر، وإرادة البرتغال على العمل على الارتقاء بالمشاركة الثنائية والتعاون بين البلدين في جميع المجالات وخصوصًا في ظل دور مصر الهام الذي تقوم به في المساعدة على استقرار وتأمين المنطقة والشرق الأوسط، وهنئ مارسيلو دي سوزا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة تمكنه من الفوز في انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة ثانية، وأكد على أن هذا النجاح نابع من ثقة شعب مصر العظيم في الرئيس ليقود مصر في مرحلة قادمة.