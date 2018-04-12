مطار القاهرة يستقبل اليوم أول الأفواج السياحية الروسية

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أقلعت منذ قليل أول رحلة لشركة مصر للطيران من المطار الروسي (ديميديفد) في موسكو، في الطريق إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد انقطاع وتوقف دام لأكثر من 24 شهرًا بسبب حادث الطائرة الروسية في سيناء.

وسافرت طائرة مصر للطيران أول رحلة جوية لها من مطار القاهرة الدولي في اتجاهها إلى روسيا صباح اليوم الخميس 12 أبريل 2018، عم متن أحدث طائرات الشركة صاحبة رقم MS729 من طراز 800\ 737 والتي تم تجهيزها بالعديد من شاشات العرض في المقاعد الخاصة بدرجة رجال الأعمال وفي المقاعد الخاصة بالدرجة السياحية للمسافرين.

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والجدير ذكره أنه تم استقبال أول رحلة تابعة لخطوط الجو الروسي “إيروفلوت”، والتي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي في صباح اليوم (الخميس)، على طائرتها من نوع إيرباص A320، والتي تحمل رقم (SU400)، وعلى متنها مائة وخمس وعشرين مسافرًا، وتم الموافقة لها بأن تهبط في موقع إيكو 5 في أرض المهبط، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بخروج الزائرين من باب F5 عبر المبنى الجديد والخاص بـ الركاب (رقم 2) في المطار، واستقبل هؤلاء الركاب كلًا من “اللواء محمد كامل” رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS، ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي “مجدي اسحاق”.