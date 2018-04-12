الصحة البرلمانية توافق بشكل نهائية على قانون البحوث الإكلينيكية

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تابع موقع مصر 365 موافقة لجنة الصحة في البرلمان المصري على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وقد أعلنت اللجنة عن موافقتها على مشروع القانون بشكل نهائي، وقد أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين عن إصراره على إضافة الحبس المشدد في القانون.

وقد أعلن وزير الصحة والسكان قائلاً “اضبطوا البلد كفاية بقى”، وقد نص القانون على التالي “علي أن يعاقب بالسجن والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من أجرى بحثاُ طبياً إكلينيكياً دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون، وإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة بالمشدد”.

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وأضافت نص مادة القانون “أن تكون عقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه مصري ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر”.

كما نصت المادة رقم تسعة وعشرين من القانون على التالي ” على أن يعاقب بالحبس المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من الباحث الرئيسي و راعي الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين ٢٠ و٢٢ من هذا القانون”

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